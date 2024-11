Homem-bomba foi ao plenário do STF: “raposa no galinheiro”

O candidato do PL que morreu nesta quarta, ao explodir bombas na frente do STF, deixou mensagens na internet que mostram que ele esteve dentro do Supremo. Segundo a Corte, Francisco Wanderley Luiz visitou o tribunal no dia 24 de agosto.

“Deixaram a raposa entrar no galinheiro”, escreveu Francisco Wanderley Luiz, que disputou as eleições de 2020 na cidade de Rio do Sul e não conseguiu se eleger vereador.

“Ou não sabem o tamanho das presas ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18 (A soberba procede a queda)”, escreveu o ex-candidato do PL.