Homem morre após explosão de bomba na frente do STF

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal confirmou há pouco que um homem morreu na frente do STF, nesta quarta, após um “artefato” explodir nas proximidades da Praça dos Três poderes. Os bombeiros e a Polícia Militar estão no local.

Fontes do STF relatam correria na Corte, diante das explosões. “O homem tentou se aproximar do STF e ao ser abordado explodiu as bombas contra o próprio corpo”, relata uma fonte da Corte.

O esquadrão antibombas foi chamado para vistoriar todo o local.

Imagens que já circulam nas redes também mostram várias explosões em um carro carregado aparentemente de fogos de artifício numa das vias que passam na frente de uma das entradas do Supremo.

Carros da PM também estão na Praça dos Três Poderes, onde o corpo da vítima foi localizado e o local isolado.

O STF divulgou nota há pouco: “Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF”.

A Polícia Civil do DF também divulgou nota: “A Polícia Civil do Distrito Federal informa que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a explosão de um artefato em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (13). A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local”.

Mais informações em instantes.