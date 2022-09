Historiador lança podcast sobre morte de espião da Marinha no pré-ditadura

O historiador Raphael Alberti lança nesta quarta-feira o podcast “Um espião silenciado”, sobre a morte misteriosa, em 1963, do redator-chefe do jornal Tribuna de Notícias, veículo do Rio de Janeiro que era parte da Cruzada Brasileira Anticomunista.

Nogueira, que atuava também como agente do serviço secreto da Marinha, morreu depois de cair da janela do terceiro andar de seu prédio em circunstâncias até hoje não totalmente esclarecidas.

O laudo da morte apontou queda acidental, mas depois de um extenso trabalho de investigação que durou oito anos, o historiador verificou que os ferimentos no corpo do morto e a posição com que ele foi encontrado na calçada seriam incompatíveis com a tese oficial.

A morte de Nogueira se deu logo após ele ameaçar divulgar documentos sobre o Ibad, organização anticomunista que financiava a eleição de políticos de direita e que tinha como objetivo minar as propostas das reformas de base de João Goulart, presidente que acabaria deposto em 1964, dando início a uma ditadura militar que se arrastou por mais de duas décadas no país.

Apesar de sua posição ideológica, Nogueira passou a denunciar manipulações promovidas por organizações anticomunistas no Brasil no início dos anos 1960, o que gerou a suspeita de que ele poderia ser um agente duplo. Ele foi, por exemplo, um dos informantes da CPI Ibad-Ipes, que investigou a atuação de duas instituições financiadas pela embaixada dos EUA durante o período que antecedeu a instalação da ditadura no país.

O podcast é baseado no livro homônimo de Alberti lançado em 2020. Os oito episódios estarão disponíveis a partir desta quarta-feira nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcasts. A série no modelo narrativo foi produzida pela HD1.