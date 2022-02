Helicópteros russos entram na pauta da viagem de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Força Aérea Brasileira anunciou na semana passada o plano de desativação da frota de helicópteros de ataque Mi-35, conhecidos como AH-2 Sabre.

As 12 aeronaves adquiridas em 2010 operam na Base Aérea de Porto Velho e são destinadas a executar missões de combate ao solo.

Trata-se do único helicóptero genuinamente de ataque utilizado pelas Forças Armadas. O modelo foi adquirido da Rússia, embora suas turbinas sejam produzidas por uma empresa ucraniana.

Uma fonte militar diz que a relação conturbada com as empresas russas e o elevado custo logístico, com revisões periódicas que custam praticamente o preço de um helicóptero novo, influenciaram na decisão de desativar prematuramente a frota de helicópteros.

Há, no entanto, um forte lobby russo pela continuidade do contrato. A viagem de Bolsonaro à Rússia pode contribuir para que a decisão seja revista.