Haddad se reúne com banqueiros em busca de soluções ao crédito rotativo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne nesta segunda-feira com representantes dos principais bancos do país e de entidades financeiras para debater soluções à taxa de juros cobrada sobre o crédito rotativo, oferecido ao consumidor que não faz o pagamento completo da fatura de cartão de crédito até a data de vencimento.

“Nós precisamos encontrar um caminho, um caminho negociado, como nós fizemos com a redução do consignado dos aposentados. As pessoas precisam encontrar um caminho para o rotativo”, disse Haddad.

Segundo o ministro, a modalidade de crédito contribui para o aumento da fila de endividados no Serasa. O assunto é abordado dentro de catorze medidas que o governo quer apresentar para “melhorar o ambiente de crédito”. Na manhã desta segunda, Haddad tratou dessa iniciativa com a Casa Civil.

A reunião marcada para o fim da tarde no Ministério da Fazenda também terá a presença de Gabriel Galípolo e Marcos Pinto, da equipe econômica do governo. Seis participantes da reunião representam as instituições bancárias.

Confira a lista:

Cristina Junqueira – CEO Brasil representando o Nubank;

Isaac Sidney – presidente representando a Febraban;

Mario Leão – presidente representando o Santander Brasil;

Milton Maluhy – presidente representando o Itaú-Unibanco;

Octavio de Lazari – presidente representando o Bradesco;

Rodrigo Maia – presidente representando a CNF.