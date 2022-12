Haddad confirma recriação do Planejamento e do MDIC

Fernando Haddad confirmou nesta terça-feira que a gestão de Lula pretende desmembrar o Ministério da Economia para recriar as pastas do Planejamento e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, extintas na gestão de Jair Bolsonaro.

Haddad também disse que, apesar do desejo do próximo governo de expandir o acesso ao crédito, a nova gestão não repetirá o feito por Dilma Rousseff, que abaixou a taxa de juros dos bancos públicos para forçar uma queda também nos bancos privados.

O futuro ministro da Economia afirmou que a mudança da tecnologia, com a chegada de bancos digitais e novas formas de pagamentos, como o PIX, abrem outras possibilidade de expansão do crédito sem que haja a necessidade do governo intervir tão diretamente no setor.

Segundo o petista, Lula ainda está em processo de escolha dos próximos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil. Haddad anunciou nesta segunda dois nomes de economistas que vão compor a equipe do seu futuro ministério.

Continua após a publicidade