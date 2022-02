Guerra no PTB tem acusação de espionagem contra chefe do partido

A guerra que toma conta do PTB nos últimos dias atingiu um novo patamar nesta semana. Graciela Nienov, a presidente da sigla que está na mira de aliados de Roberto Jefferson, registrou boletim de ocorrência recentemente para comunicar a invasão de sua conta do WhasApp. Segundo a dirigente, o ataque ocorreu de madrugada, na semana passada, quando ela falava com uma pessoa de confiança no partido.

“Isso é uma violência. Estão tentando invadir a minha intimidade e, ao mesmo tempo, me impedir de ter contato com as pessoas do meu partido. A polícia está investigando, mas suspeito que sejam as mesmas pessoas que querem tomar o partido na base da força e da intimidação”, diz Graciela Nienov.