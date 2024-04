Governo Tarcísio suspende leilão milionário de prédio da Imprensa Oficial

Inicialmente prevista para o dia 2 de abril, a licitação do leilão do antigo prédio da Imprensa Oficial foi suspensa por tempo indeterminado para “análise interna de alguns pontos do edital”.

O imóvel, localizado na Rua da Mocca, com mais de 20.000 metros quadrados de área construída, foi colocado à venda pelo valor mínimo de 130 milhões de reais.

A Imprensa Oficial prestava serviços gráficos para empresas e para o Estado, sendo responsável pela impressão do Diário Oficial, quando o mesmo não era publicado apenas de forma digital.

A gráfica foi criada no fim do século 19 e, na gestão de João Doria, transferida para a Prodesp, empresa de tecnologia do governo do Estado de SP.