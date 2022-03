Governo obtém R$ 375 milhões no leilão do parque das Cataratas do Iguaçu

O governo federal obteve 375 milhões de reais no leilão de concessão do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, onde ficam as famosas Cataratas do Iguaçu.

O contrato que dá direito a 30 anos de exploração comercial do parque foi arrematado por 349% acima do valor da outorga determinado pela gestão de Jair Bolsonaro. Dois consórcios deram lances e quem se saiu vencedor foi o Novo PNI, formado pelo grupo Cataratas do Iguaçu, que geria o parque até então, e a construtora Construcap.

A concessão prevê investimentos de 500 milhões de reais do operador em ações de melhoria de infraestrutura do parque, reflorestamento e desenvolvimento de cidades vizinhas.