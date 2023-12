Governo Lula vai doar terreno de R$ 8,3 milhões a associação de catadores

No tradicional encontro de Natal de Lula com catadores, que deve começar em instantes em Brasília, o presidente e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, vão assinar a cessão de um terreno da União de 2.500 m² para a Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis do Cerrado.

A área, que tem o preço avaliado em 8,35 milhões de reais fica no Setor de Indústria e Abastecimento, uma das regiões administrativas do Distrito Federal. Os catadores e catadoras haviam sido despejados pelo Governo do DF do Setor Noroeste de Brasília. A presidente da associação, Joelma Raimunda Nonata de Souza e Silva, vai representar os catadores no evento.

A entrega do terreno faz parte do Programa de Democratização dos Imóveis da União, que será lançado no início do ano que vem por Lula a fim de destinar imóveis da União para diversas funções sociais. O programa é organizado pela Secretaria de Patrimônio da União, órgão do MGI.