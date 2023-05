Governo Lula nomeia generais indicados pelo Exército para a cúpula do GSI

Dois generais do Exército indicados pelo comandante da Força, general Tomás Paiva, foram nomeados nesta segunda-feira para cargos na cúpula do GSI — comandado pelo também general Marcos Amaro, da reserva. As recomendações foram apresentadas ao presidente Lula no último dia 9.

Comandante de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, o general Ivan de Sousa Corrêa Filho será o secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional, o número 2 da pasta. O ato foi assinado pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin e pelo chefe do GSI.

Já o general Ricardo Augusto do Amaral Peixoto foi nomeado para exercer o cargo de Secretário de Segurança e Coordenação Presidencial da pasta. Ele era o 2º Subchefe do Estado-Maior do Exército.