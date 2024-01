Governo Lula minimiza ausência de governadores no 8 de Janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A avaliação interna na Secretaria de Comunicação do governo Lula é que a solenidade do 8 de janeiro, nesta segunda-feira, “ocorreu conforme organizado”. Integrantes do Planalto afirmam que a ausência de governadores de 15 estados não atrapalhou o ato, que manteve a marca de “defesa à Democracia”.

A voz mais dissonante ao evento, entre os chefes de governos estaduais, foi a do mineiro Romeu Zema. Ele chegou a ir a Brasília e disse ter desistido de comparecer ao Congresso porque foi informado de que a cerimônia “se transformou num evento político”. Para integrantes do Planalto, a fala do governador de Minas Gerais não teve ressonância.

“Não colou. Ninguém replicou esse discurso”, disse um membro da Secom ao Radar.

Dos 27 governadores, 12 foram à cerimônia: Renato Casagrande (Espírito Santo), Raquel Lyra (Pernambuco), Rafael Fonteles (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Fábio Mitidieri (Sergipe), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Jerônimo Rodrigues (Bahia), João Azevêdo (Paraíba), Elmano de Freitas (Ceará), Carlos Brandão (Maranhão), Helder Barbalho (Pará) e Celina Leão (em exercício no Distrito Federal).