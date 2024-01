Em Brasília, Zema desistiu de ir à cerimônia do 8/1: ‘evento político’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Romeu Zema havia confirmado, em cima da hora, presença para a solenidade que marcou um ano do atentado às sedes dos Três Poderes. O governador de Minas Gerais está em Brasília, mas voltou atrás sobre a ida à cerimônia no prédio do Congresso Nacional.

“Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas, infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais”, disse.

“Sou totalmente favorável à Democracia. Aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. E o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas”, acrescentou.

Zema disse que foi a Brasília para uma série de agendas e destacou as tentativas de amenizar a situação fiscal de Minas Gerais. A dívida do Estado é estimada em 160 bilhões de reais.

Diferente de Zema, 12 chefes de Executivo estadual foram ao evento: Renato Casagrande (Espírito Santo), Raquel Lyra (Pernambuco), Rafael Fonteles (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Fábio Mitidieri (Sergipe), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Jerônimo Rodrigues (Bahia), João Azevêdo (Paraíba), Elmano de Freitas (Ceará), Carlos Brandão (Maranhão), Helder Barbalho (Pará) e Celina Leão (em exercício no Distrito Federal).

