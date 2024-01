Governo Lula expulsou 483 servidores por irregularidades em 2023

O primeiro ano de Lula no Palácio do Planalto terminou com 1.865 servidores do governo federal punidos por irregularidades. Desse total, 483 foram expulsos do serviço público.

De acordo com o painel da CGU sobre a responsabilização de agentes públicos, 50,7% das sanções expulsivas (demissão, demissão por justa causa, destituição do cargo) tiveram fundamento legal ligado à corrupção.

O órgão da administração federal que mais teve servidores expulsos foi o Ministério da Educação, com 106 agentes públicos, seguido dos ministérios da Previdência Social (78), da Justiça e Segurança Pública (67), da Agricultura e Pecuária (41), da Fazenda (41), das Comunicações (41), da própria CGU (39) e da Saúde (32).