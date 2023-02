Mapa de obras que receberão dinheiro do governo Lula está quase pronto

O governo Lula encerrará até a próxima terça-feira o trabalho de ouvir estados e municípios em busca de projetos aptos a receberem investimentos de recursos federais.

Nesta quinta, equipes da Casa Civil, de Rui Costa, e do ministério das Relações Institucionais, de Alexandre Padilha, têm reuniões com funcionários dos governos de Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Na sexta, serão ouvidos Tocantins, Pará, Ceará e Piauí. A ideia é que até terça o trabalho de escuta dos entes federativos esteja finalizado. As reuniões são a continuação do encontro que Lula teve com governadores no Planalto em 9 de janeiro.

A partir da coleta dos projetos, as equipes organizarão as demandas identificando quais estão mais adiantadas e quais carecem, por exemplo, de licenciamentos, a fim de definir as obras que poderão integrar o futuro plano de infraestrutura de Lula, que será lançado até o fim do primeiro semestre.

Até agora, as obras viárias são as campeãs entre os pedidos de recursos, mas há também pedidos de investimentos em ferrovias, aeroportos e gasodutos.