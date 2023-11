Governo estuda ampliar faixa do Minha Casa, Minha Vida para R$ 12 mil

A Secretaria Nacional de Habitação, ligada ao Ministério das Cidades, negocia com a Caixa Econômica Federal e a Casa Civil a ampliação da faixa de renda das pessoas que tem direito a financiamentos do Minha Casa, Minha Vida. O anúncio ocorreu durante a live “Conversa com Presidente”, em que Lula recebeu o ministro Jader Filho.

“Nós estamos em discussão neste momento dentro do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Habitação, nós estamos conversando com a Caixa, e nós estamos discutindo com eles para fazer uma faixa estendida até 12.000 reais. Estamos discutindo com a Casa Civil para poder estabelecer uma faixa até 12.000 reais”, disse Jader Filho nesta terça-feira.

A medida é uma resposta ao que Lula afirmou ser uma percepção da população de que só “quem é muito pobre ou muito rico” tem acesso a financiamentos para casa própria.

Atualmente, o Minha Casa, Minha Vida opera em três modalidades. Na faixa 1, para quem tem renda de até 2.640 reais; na faixa 2, para quem recebe até 4.400 reais e as famílias com renda de até 8.000 reais são enquadradas na faixa 3. Os imóveis na faixa 1 e 2 tem teto de 264.000 reais e na faixa 3 de até 350.000 reais.