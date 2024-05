Governo do RS alerta Sul do estado sobre “perigo extremo de tempestades”

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite emitiu alerta nas redes aos moradores da região Sul do estado. É que o fenômeno climático que causou destruição em boa parte do território gaúcho agora se movimenta para a região da chamada “Costa Doce”.

O governo prevê “perigo extremo de tempestades” — alagamentos generalizados, além de granizo — nessas regiões onde as prefeituras já adotam medidas de segurança com a retirada de moradores de áreas de risco. “Acreditem nos alertas e nos ajudem a salvar vidas”, diz Eduardo Leite.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou nesta terça-feira o número de mortes provocadas pela tragédia climática no estado. Segundo o órgão, 90 pessoas morreram nos temporais, 132 seguem desaparecidas e há 361 feridos. O estado registra mais de 200.000 pessoas fora de casa. Desse total, 48.000 estão em abrigos e 155.000 desalojados. O RS tem 388 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1,3 milhão pessoas afetadas.