Número de mortes no RS sobe para 90, diz Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, há pouco, o número de mortes provocadas pela tragédia climática no estado. Segundo o órgão, 90 pessoas morreram nos temporais, 132 seguem desaparecidas e há 361 feridos.

O estado registra mais de 200.000 pessoas fora de casa. Desse total, 48.000 estão em abrigos e 155.000 desalojados.

O RS tem 388 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1,3 milhão pessoas afetadas. Veja abaixo os impactos nos serviços, educação e transportes.