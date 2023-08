Governo deve reduzir desfile militar ‘interminável’ no 7 de setembro

Os planos do Planalto para o evento do 7 de setembro deste ano incluem reduzir o tempo do “interminável” desfile militar da cerimônia. As Forças Armadas já toparam. O objetivo é tornar a festa mais “dinâmica” e evitar a evasão do público no meio da comemoração.

Os ministros Paulo Pimenta (Secom), Marcos Antônio Amaro dos Santos (GSI) e José Múcio (Defesa) se reuniram nesta quinta com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para planejar o desfile cívico-militar. Responsável por coordenador a festa, o chefe da Secom destacou os cuidados com a segurança na data e disse que o presidente Lula quer um “evento muito bonito”.

Por sinal, mais de um mês antes do Dia da Independência, a montagem das arquibancadas na Esplanada dos Ministérios já está a todo vapor.

