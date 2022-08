Governo Castro no Rio banca R$ 1,4 milhão de festa do Fluminense

O governo de Cláudio Castro (PL) no Rio de Janeiro autorizou o clube de futebol Fluminense a captar 1,4 milhão de reais de patrocínio da operadora TIM para bancar a sua festa de 120 anos de existência, ocorrida no último domingo na sede do clube, em Laranjeiras, na zona sul carioca.

A FluFest 2022 teve recursos captados via lei de acesso à cultura do Estado, mecanismo semelhante ao da Lei Rouanet, no qual o governo concede benefício fiscal ao patrocinador privado do evento.

Em março, o projeto havia sido reprovado pela comissão que avalia as propostas da lei de fomento, mas ele foi reapresentado com um nome diferente e acabou aprovado. O clube cobrou ingresso para festa e pediu valores diferentes para sócios e não-sócios, o que é irregular pelas regras do mecanismo. O pagodeiro Ferrugem foi uma das atrações da edição deste ano. Detalhe: Castro torce para o Flamengo.