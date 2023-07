Globoplay estreia documentário sobre compra de armas por ‘cidadão comum’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dias depois de o presidente Lula editar um decreto que institui uma nova política de armas de fogo no país, estreia nesta terça-feira, no Globoplay, um documentário que acompanha a compra dos instrumentos no Brasil por um “cidadão comum”.

Gravado ao longo dos últimos quatro anos, “Um Tiro no Escuro” é dirigido por Paulo Ferreira, que é também o personagem principal do filme, conduzindo o “experimento” de mostrar o que uma pessoa sem nenhum conhecimento ou treinamento precisa fazer para adquirir armas de diferentes calibres, incluindo um fuzil de guerra.

O doc é produzido pela Conspiração e Glitter e tem roteiro do próprio Paulo Ferreira e de Laysa Capoville.

Assista ao trailer:



As filmagens começaram em outubro de 2018, mês da eleição do armamentista Jair Bolsonaro como presidente da República, e colheram depoimentos de especialistas em segurança pública, militantes a favor da posse e do porte, responsáveis por clubes de tiro, caçadores, advogados, entre outros.

“Foram quatro anos com uma arma e uma câmera na mão. Tem a parte assustadora de conhecer esse mundo que idolatra o fuzil, mas é uma realidade que precisa ser mostrada, porque essa corrida armamentista afeta a vida de toda a sociedade. Entrei de cabeça e quis trazer o espectador comigo pra entender para onde a gente está indo nesse momento polarizado e violento do país”, afirma Ferreira.

Antes de chegar ao streaming, “Um Tiro no Escuro” foi selecionado e exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e no Festival do Rio. A produção executiva é de Mini Kerti, Renata Brandão e Luísa Barbosa.

Continua após a publicidade

Siga