Globo colhe resultados com sucesso de audiência de suas novelas

Comemorando uma boa fase no seu núcleo de novelas, a Globo registrou em abril crescimento de de 24% no público das produções na comparação com o mesmo mês do ano passado.

As novelas foram vistas por mais de 139 milhões de pessoas. No Globoplay, elas foram responsáveis por 30% do consumo de toda a plataforma.

Com esse resultado, a emissora viu melhora também sua carteira de anunciantes. Há apenas quatro meses no ar, Vai na Fé já registra um recorde de acordos fechados para a faixa das 19h. Com patrocínio da BRF, a trama teve ações comerciais fechadas com 12 marcas: Banco do Brasil, Buscofem, Coca-Cola, Heineken, Intimus, Maggi, Nestlé, NIVEA, Nexgard, Sadia, Qualy e Warner.

Além do patrocínio da CAOA na faixa da novela das 21h, Terra e Paixão já estreou com cinco projetos de conteúdo garantidos, com as marcas Ambev, Coca-Cola, Dodge RAM, Sicoob e Vivo.

Com a novela de época, Amor Perfeito, atualmente exibida no horário das 18h, as marcas ganham oportunidade de se atrelarem ao contexto das décadas de 1930 e 1940, como fizeram Coca-Cola e L’Oréal.

Continua após a publicidade

Siga