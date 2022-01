Gilson Machado defende cruzeiros de infectados

Diante da suspensão dos cruzeiros no Brasil até o próximo dia 21, pelo menos, o ministro do Turismo, Gilson Machado, diz ser a favor de reavaliar a medida “com bom senso”. E o oferece uma justificativa que equivaleria a permitir navios repletos de infectados com a Covid-19.

“99% dos que testaram positivo estão assintomáticos, isso porque os protocolos de segurança estão sendo seguidos. Precisamos aprender a conviver com o problema, caso contrário seremos reféns do caos para a eternidade”, escreveu Machado nas redes sociais nesta quarta-feira.

O ministro argumentou ainda que a variante ômicron é 140 vezes mais transmissível que o coronavírus original, porém 70 vezes menos letal. E mencionou debates na Organização Mundial do Turismo, em Madri, no fim do ano passado, sobre o efeito da vacinação junto com a baixa letalidade dessa variante, que convergiria para uma “imunização de rebanho”.

“Provavelmente e com fé em Deus ficaremos livres desta pandemia”, concluiu Machado.