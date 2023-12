GIFE vai à COP28 e tenta envolver investidores sociais na agenda do clima

Investidores sociais privados associados ao Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, uma das referências em fortalecimento da filantropia brasileira, chegam nesta sexta-feira à COP28, em Dubai. O objetivo da “Missão GIFE” é sensibilizar seus integrantes para que atuem mais em temas relacionados ao clima e ao meio ambiente.

“Em 2022, instituições que foram conosco à COP27 voltaram com um outro olhar para as emergências climáticas, a exemplo do Instituto Votorantim”, afirma o secretário-geral do GIFE, Cassio França.

Desta vez, o GIFE quer envolver na agenda climática outros associados, como Fundação Itaú, Fundo Elas+, Fundação Roberto Marinho, Fundo Positivo, Sitawi Finanças do Bem, Mattos Filho Advogados e Vetor Brasil/Instituto Gesto.