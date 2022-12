Gestão de Paulo Câmara rebate futura governadora sobre falta de verba

O Radar mostrou mais cedo os dados da transição tocada pela futura governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, sobre as condições do estado que assumirá a partir de janeiro. Atual governador, Paulo Câmara rebate, em nota, as afirmações sobre falta de verbas para obras.

“O Governo de Pernambuco lamenta que a vice-governadora eleita, sessenta dias após o encerramento das eleições, não tenha descido do palanque. Apesar de ter tido acesso total à mais de 26.000 páginas de documentos e colaboração irrestrita de todos os setores da administração atual, não há sinalização de propostas estruturadoras para o futuro, mas discussões pontuais sem familiaridade técnica sobre a matéria financeira”, diz o governo pernambucano em nota ao Radar.

“Todas as obras em andamento possuem recursos assegurados, tendo em vista que a gestão será encerrada com 3 bilhões de reais em caixa e outros 3,4 bilhões de reais em operações de crédito, com garantia da União, já pré-aprovadas. Por fim, ressaltamos que as contas do Governo de Pernambuco cumprem todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos órgãos de controle”, segue a nota.