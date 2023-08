Galeria de presidentes do Planalto começa a ser reconstruída após 7 meses

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quase sete meses depois de ser destruída por bolsonaristas, a galeria de presidentes da República do Palácio do Planalto começou a ser reconstruída nesta semana. O espaço fica logo na entrada do prédio principal, de frente para a Praça dos Três Poderes.

Vale lembrar que o único retrato “poupado” pela fúria dos invasores nos atentados de 8 de janeiro foi a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foi deixado no local. Os demais haviam sido arrancados da parede e foram rasgados e quebrados, deixados no chão.

Veja como estava a galeria no dia 2 de janeiro, já com a foto de Bolsonaro em preto e branco:

