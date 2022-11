Gal Costa morre aos 77 anos

A cantora Gal Costa morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

Gal estava em turnê desde outubro do ano passado. O show “As várias pontas da estrela” retomava no repertório sucessos da Música Popular Brasileira. A apresentação da artista no dia 17 de dezembro, em São Paulo, já estava com ingressos esgotados.

A cantora passou em outubro por cirurgia para retirar um nódulo da fossa nasal direita. Após o procedimento, a agenda foi cancelada até o fim de novembro. Um show que artista faria no Rio de Janeiro foi remarcado para março. No último fim de semana, ela seria uma das atrações do festival Primavera Sound, na capital paulista, mas também suspendeu a apresentação.

O ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, foi um dos primeiros artistas a expressar as condolências publicamente. Ao lado de Gal, Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia formaram o grupo Doces Bárbaros, nos anos 1970.

Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 9, 2022

