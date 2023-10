Futuro de Ricardo Salles no PL será definido até o fim de outubro

Atualizado em 9 out 2023, 17h25 - Publicado em 10 out 2023, 07h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 9 out 2023, 17h25 - Publicado em 10 out 2023, 07h30

Decidido a concorrer à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Salles vislumbra três alternativas para o seu futuro: será expulso por Valdemar Costa Neto do PL, entrará na Justiça para sair do partido ou — menos provável — Jair Bolsonaro convencerá o cacique da sigla a bancar sua candidatura nas eleições de 2024.

O ex-ministro do Meio Ambiente conversou com Bolsonaro sobre entrar na disputa para comandar a capital paulista. Salles queria saber se a candidatura seria vista como uma traição. O ex-presidente teria dito que não vê o ato como infidelidade, porém queria ter mais uma conversa com Costa Neto sobre a situação do deputado nas eleições municipais.

O deputado, agora, vai esperar até o fim do mês. Caso não seja expulso ou bancado por Valdemar, Salles — que já abriu conversa com outras quatro legendas — precisa iniciar um processo judicial para sair do PL. Se quiser disputar as eleições em 2024, ele deve estar filiado no partido pelo qual vai concorrer até março do próximo ano.