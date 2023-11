Fundação ligada ao MDB destaca gestões de prefeitos nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Fundação Ulysses Guimarães, ligada ao MDB, promove nesta terça o FUG Cidades e as premiações Maguito Vilela e Ulysses Guimarães. O evento ocorre às 19h no Teatro Royal Tulip, em Brasília.

O prêmio Maguito Vilela destaca boas práticas em gestão pública e irá premiar prefeitas e prefeitos do MDB que implementaram políticas públicas consideradas “inovadoras e capazes de transformar o futuro das cidades”, de acordo com os organizadores da honraria. Já o prêmio Ulysses Guimarães, destaca as melhores iniciativas educacionais.

Além das premiações, o FUG Cidades vai reunir especialistas de todo o Brasil para debater temas de interesse social, considerados fundamentais pelo MDB.