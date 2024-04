Fundação de Medicina da USP coloca prédio à venda por R$ 160 milhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Fundação Faculdade de Medicina da USP abriu edital para a venda do Polo Pacaembu, no bairro da Zona Oeste da capital paulista. O lance mínimo é de 160 milhões de reais e as ofertas devem ter diferença de ao menos 250.000 reais entre elas.

A abertura dos envelopes está marcada para o dia 10 de abril e o edital foi publicado há duas semanas. Segundo a entidade, a manutenção do prédio custa 1,2 milhão de reais por ano, com base em cálculos de 2022. Neste mesmo ano, abriu-se a possibilidade de se instalar o centro cultural da Faculdade de Medicina da USP no local, mas o projeto não avançou.

Comprado pela Fundação em 1998, o prédio abrigou uma unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor e era conhecido como “Casarão da Febem”. Segundo publicações da imprensa na época, o negócio foi de mais de 20 milhões de reais.