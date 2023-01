Agora no PT, Freixo chegou a iniciar montagem da equipe no Turismo

Derrotado em primeiro turno na disputa pelo Governo do Rio de Janeiro, o deputado federal Marcelo Freixo já estava até montando sua equipe no Ministério do Turismo quando a pasta acabou sendo entregue por Lula ao União Brasil, mas mãos de Daniela Carneiro (até então conhecida como Daniela do Waguinho).

Ele então acabou ficando com a Embratur, sob o guarda-chuva da ministra, que passou boa parte da primeira semana no cargo sendo fritada em fogo alto por conta da relação com um miliciano do Rio. Fotografado ao lado de Daniela na campanha de 2018, o ex-PM Juracy Alves Prudêncio, o Jura, inclusive foi citado no relatório da histórica CPI das Milícias, presidida na Alerj pelo então deputado Marcelo Freixo.

Na quarta-feira, Freixo anunciou a desfiliação do PSB (que ganhou três ministérios) e o retorno ao PT (que tem dez ministros). Significa?