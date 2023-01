Relatório de Freixo citou miliciano ligado a ministra

O relatório da histórica CPI das Milícias, presidida na Assembleia Legislativa do Rio pelo agora recém-empossado presidente da Embratur, Marcelo Freixo, quando deputado, citou o ex-policial militar Juracy Alves Prudêncio, o Jura. Ele aparece como líder de mílícia em bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Apontado como miliciano, Juracy aparece em fotos ao lado da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. A mulher do ex-policial, Giane Alves Prudêncio, fez campanha para a titular da pasta, Daniela, eleita deputada federal com o maior número de votos do estado do Rio. As fotos foram publicadas pela Folha de S.Paulo. Daniela é mulher do prefeito de Belford Roxo, também na Baixada Fluminense, Waguinho. Eleita como “Daniela do Waguinho”, ela decidiu mudar o nome depois de tomar posse como ministra.

Procurado ao longo do dia, Freixo, novo presidente de autarquia ligada ao ministério do Turismo, não falou a Veja. Ele foi o primeiro parlamentar fluminense a investigar a milícia no estado.