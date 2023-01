FNDE contrata seguradoras para morte ou invalidez de estudantes do Fies

O FNDE está com um edital de chamamento público na praça para contratar seguradoras interessadas em ofertar seguro para cobrir crédito em caso de morte ou invalidez permanente do estudante financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies.

A nova presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobahyba, publicou nesta segunda no Diário Oficial da União uma série de retificações no edital, lançado no último dia dia 2.

“Ao término da apreciação dos recursos, será divulgado, no sítio eletrônico do FNDE, na data provável de 1º de fevereiro de 2023, a lista das seguradoras habilitadas”, diz o ato.