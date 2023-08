Flávio Dino reforça uso da Força Nacional do Sul ao Norte do país

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reforçou o uso da Força Nacional em quatro estados brasileiros. As medidas foram publicadas nesta semana no Diário Oficial da União.

Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o uso da Força Nacional na fronteira com o Paraguai foi prorrogado. Os agentes trabalham em apoio ao Centro Integrado de Operações de Fronteira.

A Força Nacional também voltou a ser destacada para atuar na Terra Yanomami, em Roraima, e no território de indígenas Cana Brava/Guajajara, no Maranhão, em operação conjunta com a Funai e o Ministério de Minas e Energia.

No Amazonas, agentes da autoridade de segurança que já atuam para a proteção de indígenas no município de Nova Olinda do Norte tiveram as atividades prorrogadas.

