Fachin segue Moraes e vota para tornar réus os golpistas de 8 de janeiro

Depois de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes terem votado, nesta terça, para tornar réus no STF os 100 investigados pelos ataques de 8 de janeiro, agora é a vez de Edson Fachin seguir a dupla e também receber as denúncias da PGR.

O julgamento no plenário virtual do Supremo vai até o dia 24. Em uma demonstração de força de Moraes, os colegas que já votaram apenas seguiram a posição do relator, sem apontar divergências.

A PGR denunciou ao STF um grupo de 1.390 bolsonaristas envolvidos na destruição do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo, em janeiro. O Supremo começou a analisar denúncias de investigados que ainda estão presos.

Diferentes grupos — dos que organizaram aos que praticaram, passando pelos que se omitiram — respondem por crimes de organização criminosa, omissão, destruição de patrimônio público e incitação pública ao crime.