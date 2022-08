Fachin amplia acesso de militares ao código-fonte das urnas eletrônicas

O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, atendeu ao pedido do Ministério da Defesa e ampliou o acesso dos militares ao código-fonte das urnas eletrônicas. Em um de seus últimos ato como presidente da Justiça Eleitoral, dado que Alexandre de Moraes toma posse no comando do tribunal na noite desta terça, Fachin deu mais prazo para os militares terem acesso às urnas e aumentou o número de integrantes das Forças Armadas autorizados a fazerem a revisão no equipamento.

O código-fonte ficará disponível até o dia 19 de agosto– o prazo inicial havia se encerrado no último dia 12 – e agora nove militares indicados pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, passam a fazer parte da chamada Comissão de Transparência das Eleições, criada justamente para dirimir dúvidas levantas por Jair Bolsonaro e seus apoiadores a respeito da segurança do processo eleitoral brasileiro.

Em ofício encaminhado no último dia 12 a Nogueira, Fachin agradece a contribuição dos militares no âmbito da comissão e também no apoio logístico que sempre dão para a organização do dia de votação. “Renovo o reconhecimento deste Tribunal, não apenas pela contribuição das Forças Armadas no âmbito da Comissão da Transparência Eleitoral (CTE), mas sobretudo pelo valioso suporte operacional e logístico prestado por elas em todas as últimas eleições”, disse.