Com perfil discreto, Moraes prepara posse cercada de mistérios

Com centenas de convidados dos Três Poderes, entre eles Jair Bolsonaro e Lula, Alexandre de Moraes tomará posse como presidente do TSE em uma sessão solene marcada para começar às 19h desta terça-feira. Ele vai comandar a Justiça Eleitoral durante a eleição mais polarizada dos últimos tempos.

O ministro tem perfil discreto na Corte e nem mesmo assessores do tribunal sabem o que sairá do discurso do futuro presidente, conhecido pelo perfil de “xerife” nas decisões no STF.

Na mesma sessão, o ministro Ricardo Lewandowski será empossado vice-presidente do TSE.

A posse ocorre após mais de um ano de ataques de Bolsonaro a Moraes e a ministros do tribunal, como os dois últimos presidentes, Luiz Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, além de tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas.

Na semana passada, no entanto, o presidente teve uma amistosa conversa com o ministro quando recebeu o convite para o evento, no Palácio do Planalto. O anfitrião surpreendeu ao dar uma camisa do Corinthians de presente ao magistrado, seu principal algoz no Judiciário.

Como revelou o Radar na edição que está nas bancas, a cerimônia deverá promover o primeiro encontro entre Bolsonaro e Lula. Os ex-companheiros de chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, rompidos desde o impeachment de 2016, também reverão se rever. Além disso, 21 governadores já haviam confirmado presença até esta segunda. A noite em Brasília promete fortes emoções.