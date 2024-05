Exército envia novo comboio com 320 toneladas de suprimentos ao RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Exército enviou, nesta sexta, mais um comboio com 22 viaturas carregadas de suprimentos — a carga total é de aproximadamente 320 toneladas — destinados ao Rio Grande do Sul. O Comandante do Exército, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, acompanhou a saída da frota.

Inicialmente, 52 militares estão envolvidos na missão. Em Uberlândia (MG), outros quatro irão se juntar ao efetivo com mais duas viaturas. A previsão de chegada em Porto Alegre é dia 28 à tarde.

“Já são 12.000 militares, aproximadamente, em função, fora aqueles que estão, como vocês, trabalhando nos bastidores para ajudar o povo gaúcho”, diz o General Tomás.