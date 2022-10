Ex-‘segurança’ de Bolsonaro, Datena vai a Lula e prevê vitória do petista

Após aparecer ao lado de Jair Bolsonaro na sexta, o apresentador José Luiz Datena jantou neste domingo com Lula. O primeiro a revelar o encontro foi o candidato ao Senado da chapa petista em São Paulo, Márcio França, que também participou do jantar. O ex-governador informou no Twitter que Datena projetou uma vitória apertada de Lula, por 1,4 milhão de votos.

O apresentador do Brasil Urgente, que foi confundido por internautas como um segurança de Bolsonaro durante a entrevista raivosa do presidente no Palácio da Alvorada, declarou neutralidade no segundo turno.

“Agora, a minha empresa, a Band, é uma empresa de comunicação, como todos vocês, é uma empresa neutra e eu não posso me posicionar em relação a apoio direto ao presidente, nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Lula, porque sou jornalista igual vocês. Desde o momento que deixei de ser candidato a senador, voltei a ser jornalista e não seria nem ético, nem leal com a minha empresa, assumir uma posição”, disse a jornalistas.

Neste ano, a possibilidade de Datena ser o candidato bolsonarista ao Senado por São Paulo esteve próxima de se concretizar. Bolsonaro nunca escondeu sua predileção e o apresentador era pré-candidato, quando decidiu recusar o convite. Em junho, ele disse que resolveu “seguir seu caminho” durante o programa de TV comandado por Datena desde 2003.

José Luiz Datena se filiou ao PT nos anos 1990 e ficou no partido por mais de 20 anos. Em 2015, ele se juntou ao PP e foi pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, mas o apresentador anunciou que desistiria das eleições municipais após denúncias de corrupção contra os Progressistas. De lá para cá, Datena passou pelo PRP, DEM, MDB, PSL, União Brasil e hoje está no PSC.