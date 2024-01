Estudantes de medicina do Brasil embarcam para ação humanitária na África

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cerca de 30 alunos das principais universidades de medicina do Brasil embarcaram para uma expedição com destino a Benin, quinto país mais pobre do continente africano.

O objetivo é levar assistência médica para uma população de extrema vulnerabilidade de dez diferentes vilarejos das cidades de Adjarra e Ganvie, atendendo cerca de 500 pessoas por dia com serviços de saúde e pequenas cirurgias.

O projeto é parte da atividade prática e de extensão universitária do currículo da Inspirali, principal ecossistema de educação médica do país, e tem o intuito de proporcionar uma vivência humanizada para estes estudantes, além de implementar na região um sistema familiar de recursos em saúde, que será apresentado ao governo local.