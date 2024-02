Estudantes de escolas públicas ficam com 93,2% das vagas destinadas à USP

A Secretaria de Educação de São Paulo anunciou que 93,2% das vagas de classificados na USP pelo Provão Paulista, processo seletivo para acesso às universidades estaduais, foram preenchidas por estudantes de escolas públicas.

Das 1.500 vagas previstas para a USP, 1.478 tiveram procura e candidatos classificados. Ao final do período de matrículas, 1.378 alunos efetivaram suas inscrições, em um processo organizado de forma online.

Nesta semana, a Secretaria da Educação, a USP, Unesp e Fatecs abriram uma lista de espera para as vagas remanescentes. Os estudantes que prestaram as provas podem acessar o portal do Provão Paulista Seriado e escolher apenas um curso entre os pré-definidos na época das escolhas no grupo da USP e Unesp ou Fatecs. É preciso que o aluno deixe apenas uma opção no ar.

A divulgação da lista de espera está prevista para o dia 26 de fevereiro. A lista com as vagas remanescentes será disponibilizada no portal de cada instituição de ensino superior: USP, Unesp e Fatecs.