‘Estou pronta e preparada’, diz Tebet sobre candidatura à Presidência

Simone Tebet (MDB) disse nesta quarta que está “pronta e preparada” para concorrer à Presidência da República como representante do que ela chamou de “centro democrático”.

A senadora falou pela primeira vez depois que o seu partido oficializou o seu nome na disputa ao Planalto e também depois de João Doria (PSDB) desistir da corrida e abrir espaço para o MDB formar uma coligação com o PSDB e o Cidadania no pleito deste ano.

“Aqui eu quero de público dizer que estou pronta e estou preparada. Me sinto honrada com essa missão, ciente das responsabilidades e com fé em Deus de que vamos para o segundo turno e no segundo turno o centro democrático vai ganhar as eleições”, disse ela.

A senadora reconheceu que não é uma unanimidade em seu partido, que tem integrantes simpáticos tanto a Lula quanto a Jair Bolsonaro, mas afirmou que seu nome será o escolhido nas convenções nacionais. A legenda, disse ela, também vai conseguir superar as resistências ao seu nome por uma ala do PSDB que ainda quer lançar candidato próprio.

“Não tenho dúvida de que na semana que vem nós estaremos com aqueles que sempre foram os nossos aliados de primeira hora, que são os homens e mulheres de bem do PSDB. Essa construção está sendo muito bem feita pelo nosso presidente Baleia Rossi e pelo presidente (do PSDB) Bruno Araújo. É importante lembrar que o PSDB nasceu do coração e da alma do MDB. Nós temos o mesmo ideal e a mesma responsabilidade com esse Brasil que não aguenta mais a polarização ideológica que está nos levando ao abismo”, disse.