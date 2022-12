“Estou profundamente emocionado”, diz chefe da CBF sobre morte de Pelé

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se manifestou sobre a morte de Pelé aos 82 anos. Rodrigues garantiu todas as honrarias em memória do rei e lembrou dos momentos em que se encantou com o tricampeão mundial em campo há mais de 50 anos.

“Estou profundamente emocionado com a partida do Pelé. A CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar a sua história e perpetuar o seu legado”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Lembro ainda hoje da emoção de ter visto o Pelé em ação em Ilhéus quando a seleção da cidade enfrentou o Santos em 1967. Eu tinha apenas 13 anos e fiquei impactado. Ele fez um dos gols. Dois anos depois, viajei até Salvador para assistir o milésimo gol dele, que acabou não saindo. O Nildo tirou o gol quase na linha. Eu e a Fonte Nova praticamente inteira vaiamos o zagueiro do Bahia. Três dias depois, o Rei marcou o milésimo no Rio diante do Vasco”, lembrou Ednaldo Rodrigues.