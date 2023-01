Esplanada dos Ministérios será reaberta 48 horas após ataques terroristas

Cerca de 48 horas após os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas no Congresso, no Palácio do Planalto e no STF, em Brasília, o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios será reaberto às 17h desta terça-feira.

O anúncio foi feito há pouco pelo interventor federal na segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli. Ele informou que a medida foi tomada em sintonia com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.