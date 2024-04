Entidade vai investir R$ 500 milhões em projetos culturais no país

Apoiador de projetos culturais no país como a FLIP, o Cores do Brasil e a gratuidade do Museu do Amanhã, no Rio, o Instituto CCR anunciou nesta semana um investimento de 500 milhões de reais em atividades socioculturais nos locais onde atua no país. O dinheiro será aplicado a partir de um cronograma até 2030.

Em 2023, a instituição — que completa dez anos neste mês — investiu 54 milhões de reais em projetos culturais. Neste ano, a previsão é de liberar 60 milhões de reais na carteira de projetos, que já impactaram diretamente mais de 18 milhões de pessoas em todo o país.