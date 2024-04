Ensino online chega a comunidade quilombola no Pará

A startup de educação Gran vai dar 25 bolsas de graduação e pós-graduação online para a população do quilombo Cachoeira Porteira, em Oriximiná, no Pará. A iniciativa é pioneira para comunidades quilombolas brasileiras.

No quilombo, foi criada uma sala digital com estrutura para que os novos estudantes não precisem se deslocar da região. Com apoio do BTG e da Systemica Digital, eles terão aulas na Gran Faculdade.