Empresários discutem a legalização da maconha no Brasil

Empresários, membros do terceiro setor e políticos discutirão na próxima sexta-feira e no sábado o mercado da maconha legalizada no Brasil. O evento é online e gratuito e contará com a participação, entre outras pessoas, da deputadas Isa Pena (PSOL-SP), da candidata a deputada Sônia Guajajara (PSOL-SP) e do reitor da universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente.

A ideia é discutir os caminhos para o uso medicinal e industrial da planta que, atualmente, tem a maior parte de suas aplicações proibidas no país. O óleo da cannabis é liberado para o uso medicinal pela Anvisa, mas a produção em larga escala ainda não é uma realidade.

A presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Vilella Marinha, participará do encontro no sábado e cobrará do setor público, dos empresários e da indústria a legalização da cannabis no país. Ela lembrará que o projeto de lei 399/2015, que propõe a regulamentação do cultivo para fins medicinais e o plantio do cânhamo para o amplo uso industrial, continua parado no Congresso.

A chefe da ONG que atua para reduzir a violência afirmará que o debate sobre a legalização da maconha não pode mais ser encarado de maneira ideológica. “A polarização política não pode afugentar debates importantes como esse e o Estado precisa se posicionar pela ciência, pelo desenvolvimento humano, social e econômico. A legalização do uso medicinal e industrial da cannabis vai ao encontro dessas pautas, é uma agenda pública de saúde, renda e desenvolvimento”, afirma.

