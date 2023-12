Embaixador francês articula acordo bilionário para setor nuclear do Brasil

A agência AFD, da França, estaria disposta a financiar o desenvolvimento do plano nuclear brasileiro, caso securitize o empréstimo com a exploração de urânio, liderada pela francesa Orano. A proposta é que o crédito gire em torno de 3 bilhões de euros.

O Presidente da Frente Parlamentar Nuclear, o deputado Júlio Lopes almoçou com o embaixador francês Emmanuel Lenain e conversou com o chanceler Mauro Vieira, em movimentos subsequentes a um périplo no exterior para apresentar o plano brasileiro nuclear. Lopes esteve na World Nuclear Exhibition, em Paris, e de lá voou para a COP 28. A ideia é que esteja tudo pronto para Macron assinar em março, quando vem ao Rio.

No almoço, nesta quarta-feira, na embaixada francesa em Brasília, Lopes e Lenain comeram carpaccio de lagosta e camarão, seguido de um filé de peixe, e discutiram o financiamento bilionário. Impressionado com o potencial de ter a quinta maior reserva de urânio do mundo, o diplomata questionou o parlamentar: “Qual a razão de ainda não ter exportado toda essa riqueza?”.

O acordo com os franceses ampliaria os moldes do PROSUB, que desenvolve submarinos de propulsão nuclear na Marinha, a outras áreas, como medicina nuclear, irradiação na agricultura e intercâmbio científico. Enquanto nos últimos três anos, a França contratou 2.200 engenheiros nucleares por ano, o Brasil abriu cerca de 200 postos de trabalhos anuais na área. A maioria na Amazul, ligada à Marinha.

A iniciativa mais importante, porém, seria destravar obras nas usinas de Angra dos Reis. O projeto prevê a modernização de Angra 1 e a continuidade da obra em Angra 3, que entre idas e vindas, já está há mais de uma década parada. Nas contas de Júlio Lopes, a usina parada custa cerca de 15 bilhões de reais, para que não vaze nenhum material radioativo. Para terminar a construção, o investimento seria de 20 bilhões de reais.

