A troca no comando da Eletronuclear em meio à missão na França

Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Lá do Oriente Médio, o ministro Alexandre Silveira viu seu indicado à direção da Eletronuclear ser aprovado. O futuro ex-presidente, Eduardo Grand Court, estava na França quando soube que o conselho votou pela troca no comando.

Em Paris, o executivo iria aproveitar um dos principais eventos do setor, World Nuclear Exhibition, para tratar da retomada das obras em Angra 3, em especial, com a francesa Framatome, empresa responsável pela construção do reator da usina. A expectativa da viagem terminou ali.

O substituto de Grand Court será o advogado Raul Lycurgo Leite. Ele já foi diretor da Teasa, empresa de energia ligada à Cemig. Na Companhia Energética de Minas Gerais, inclusive, o futuro presidente da estatal nuclear foi diretor jurídico por anos.