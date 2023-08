Em meio à negociação com o Centrão, Lula diz que criará o 38º ministério

Em meio à longa negociação para abrigar partidos do Centrão no seu governo, o presidente Lula anunciou na manhã desta terça a intenção de criar o que chamou de “Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais“, que se tornaria a 38ª pasta da administração federal.

A declaração foi dada na live semanal do presidente, enquanto ele comentava a expectativa de geração de empregos formais no país em 2023. Ele não abordou as questões políticas que envolvem a iniciativa e nem disse qual partido assumiria o novo ministério.

“Esse ano, possivelmente, a gente vai chegar a 2 milhões de empregos criados com carteira assinada, ou mais. Esse é o emprego que vale. Mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Tá cheio de gente que tá querendo ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja… Então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, para que tenha ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado: criar as condições para as pessoas poderem participar”, declarou Lula.

Sobre a nova modalidade de trabalho, o presidente disse que “quem nasceu dentro de uma fábrica”, como ele, a partir dos 13 anos de idade, “acha que emprego é só dentro de uma fábrica”.

“Mas tem gente que prefere trabalhar em casa, na rua, abrir uma salinha para produzir alguma coisa e vender. Nós precisamos entender que essa gente tem importância, e precisamos dar condições de essas pessoas terem acesso a crédito para dar o pontapé inicial. Aí, quando essa pessoa estiver ganhando dinheiro, ele vai pagar o crédito, o empréstimo que ela fez”, afirmou.

“Por isso eu quero valorizar muito os empreendedores individuais, quero valorizar muito as cooperativas e quero valorizar muito as pequenas e média empresa porque gera 60% ou 70% do emprego desse país, e quanto melhor estiver a pequena empresa, melhor tá a grande empresa, melhor tá o salário, melhor tá a vida do povo”, complementou Lula.

